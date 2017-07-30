مقتل مراسل قناة “روسيا اليوم” بنيران داعش شرق حمص

المصدر: د ب أ

قُتِل أحد المراسلين الحربيين لقناة “روسيا اليوم” وضابط في القوات الحكومية السورية اليوم الأحد بنيران تنظيم داعش بريف حمص الشرقي.

وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تنظيم داعش قصف بصاروخ مكان تجمع عدد من الإعلاميين والضباط السوريين في محيط قرية البغيلية (80 كم شرق حمص).

وذكر المصدر أن الشظايا المتطايرة من الصاروخ أودت بحياة كلٍّ من الصحفي خالد الخطيب مراسل قناة (أر تي )الروسية العربية، وضابط من القوات الحكومية برتبة عميد، إضافة إلى إصابة مصور القناة وضابط سوري برتبة نقيب.

وكانت القوات الحكومية أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على قرية البغيلية ودحر مسلحي داعش منها.