كمين لقوات الاتحاد الأفريقي بالصومال وحركة الشباب تتحدث عن 39 قتيلا‎

قال ضابط عسكري كبير إن اشتباكا وقع اليوم الأحد بين مقاتلي حركة الشباب الصومالية وقوات من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

ووقع الاشتباك، الذي قالت حركة الشباب إنها قتلت فيه 39 جنديا، في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غربي مقديشو.

وأوضح العقيد حسن محمد أن مقاتلي حركة الشباب نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).

وأضاف أن الكمين تحول إلى معركة شرسة بين الشباب وقوات أميصوم، مبينا أن القتال ما زال مستمرا ولكن لم يتضح بعد عدد القتلى والجرحى.

وزعم المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، عبد العزيز أبو مصعب، أن المقاتلين لديهم 39 جثة لجنود الاتحاد الأفريقي بينها جثة قائدهم.

ولم يتسن الحصول على تأكيد لعدد القتلى من مصدر مستقل، أو على تعليق من مسؤولي الحكومة.

واستهدفت حركة الشباب قوات حفظ السلام من قبل، وتريد الحركة طرد قوات حفظ السلام من البلاد والإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الغرب وفرض نهجها المتشدد في الصومال.