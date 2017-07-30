مقتل 6 أشخاص في تفجير سيارة ملغمة بمقديشو

قتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في تفجير سيارة ملغمة قرب مركز الشرطة في حي وابري وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني (لم يذكر اسمه)، إن “سيارة ملغمة انفجرت قرب مركز للشرطة في شارع مكة المكرمة الذي يربط القصر الرئاسي بمطار مقديشو الدولي”.

وأضاف المصدر أن “الانفجار تزامن في وقت كان الشارع مكتظًا بالسيارات والمارة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح (لم يذكر عددهم).

وأوضح المصدر أن بعض الجرحى إصابتهم خطيرة.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع التهم تشير إلى “حركة الشباب” التي غالبًا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.