تلفزيون المنار: حزب الله وجبهة النصرة يتبادلان جثث مقاتلين

قال تلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية إن حزب الله وجبهة النصرة سيتبادلان جثث مقاتلين اليوم الأحد في المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة الحدود اللبنانية السورية.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الخميس وبعد تبادل الجثث سيتم إطلاق سراح أسرى حزب الله وسيغادر مقاتلو النصرة المنطقة إلى شمال سوريا مع أي مدنيين يرغبون في الرحيل معهم.

وكان لجبهة النصرة وتنظيم داعش وجود في منطقة جبلية قرب بلدة عرسال في شمال لبنان، منذ سنوات في أخطر تداعيات الحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة.

واستعاد “حزب الله” الشيعي أغلب المناطق التي كانت تسيطر عليها جبهة النصرة خلال هجوم قصير الأسبوع الماضي، قتل فيه نحو 150 من المتشددين وأكثر من 20 من مقاتلي حزب الله.

ومن المتوقع أن يشن الحزب، الذي تدخل في الحرب الأهلية السورية دعمًا للرئيس بشار الأسد، هجومًا على جيب أصغر حجما لتنظيم داعش قرب عرسال.