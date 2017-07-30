إحباط هجوم لداعش على منزل السيستاني ومراقد الأئمة في العراق

أعلن جهاز الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، عن تمكنه من إحباط عملية وصفها بـ “الكبيرة” لتنظيم “داعش”، كانت تستهدف منزل المرجع الشيعي علي السيستاني، إضافة إلى مراقد الأئمة الشيعة في محافظات النجف وكربلاء وسامراء ومسجد الكوفة، وذلك انطلاقا من الأراضي السورية.

وحسب مدير الاستخبارات في وزارة الداخلية أبو علي البصري، فإن “تنظيم داعش أعد 3 عمليات منفصلة وبقيادات قادمة من خارج البلاد، للاعتداء على مراقد الأئمة في كربلاء والنجف وسامراء، ومنزل المرجع علي السيستاني ومسجدَي الكوفة والبصرة، بواسطة عجلات مفخخة وعشرات الانتحاريين من جنسيات مختلفة، بالتعاون مع عصابات التهريب لتسهيل دخول الأسلحة والانتحاريين إلى داخل المحافظات المستهدفة”.

وقال البصري في تصريحات محلية إنه “بعد الكشف عن المخطط تم عرضه على القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية، للموافقة على تنفيذ خطة استباقية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، باستخدام طائرات قواتنا الجوية (إف 16) بغارة جوية على مركز تجمع الإرهابيين”.

وأوضح البصري أنه “تم تدمير 7 أهداف كبيرة في مراكز تجمع الإرهابيين وعدد من العجلات المفخخة بمنطقة الميادين السورية، وأطراف مدينة القائم قبل انطلاقهم بساعات باتجاه أهدافهم في كربلاء والنجف وسامراء والكوفة والبصرة؛ ما أدى إلى هلاك العشرات منهم”.

وتعلن القوات العراقية بين فترة وأخرى، عن إلقاء القبض على عناصر من تنظيم داعش أو إحباط مخططات تستهدف الأماكن الحيوية في بغداد والمحافظات الأخرى.