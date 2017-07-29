أبرز وجه نسائي في “حراك الريف” تغادر السجن بعفو ملكي

غادرت سليمة الزياني الشهيرة بـ”سيليا”، أبرز الوجوه النسائية في “حراك الريف” بالمغرب، أسوار سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، مساء السبت، بعد استفادتها على غرار عدد من نشطاء الحراك من العفو الملكي، بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش بالمملكة المغربية.

وكانت الناشطة سيليا، قد دخلت في أزمة صحية حادة بسبب اعتقالها، حيث كان يتم نقلها من حين لآخر إلى المستشفى بسبب تعرضها لانهيار عصبي.

يذكر أن وزارة العدل والحريات المغربية، أصدرت في وقت سابق من اليوم ذاته، بيانا أكدت فيه “أن عفو الملك محمد السادس يشمل مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة شمال المغرب “.

ولم يكشف بيان وزارة العدل المغربية عن عدد معتقلي “حراك الريف” الذين تم العفو عنهم، كما لم يذكر أسماء المعفي عنهم.

وأكد مصدر مطلع لـ “إرم نيوز”، أن العفو الملكي شمل أكثر من 50 معتقلا من “حراك الريف” في مقدمتهم سيليا، وربيع الأبلق، والذي يعيش أزمة صحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام، مؤكدا، أن ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك لم يشمله العفو.