مسؤول: إسقاط مقاتلة تابعة للجيش الليبي بصاروخ في درنة

قال متحدث باسم القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم السبت: إن طائرة مقاتلة تابعة للجيش أسقطت بصاروخ أثناء تحليقها فوق منطقة الظهر الحمر في مدينة درنة، وإنه جرى احتجاز طاقمها المكون من فردين.

وقال ناصر الحاسي المتحدث باسم قاعدة بنينا الجوية: “إن طائرة مقاتلة من طراز إم آي جي-21 أسقطت بصاروخ بعدما نفذت ضربة جوية استهدفت المتشددين”.

وتخضع مدينة درنة الساحلية، الواقعة على بعد 348 كيلومترًا شرقي بنغازي، لسيطرة تحالف من المتشددين والثوار السابقين، يدعى مجلس شورى مجاهدي درنة.

وتحاصر قوات الجيش الليبي المدينة منذ 3 سنوات وتشن عليها من وقت لآخر ضربات جوية.