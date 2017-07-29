أكراد شمال سوريا يعلنون عن تنظيم أول انتخابات تشريعية ومحلية

قال مسؤول كردي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: إن “الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس تشريعي للمنطقة، في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الثاني/يناير.

وكان المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي الديمقراطي لشمال سوريا، أعلن عن مواعيد إجراء أول انتخابات إدارية محلية وانتخابات الأقاليم.

وأوضحت مصادر إعلامية كردية، أن المجلس قرر تحديد يوم 22 أيلول/سبتمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات البلدية في النظام الفدرالي.

وأضافت المصادر أنه جرى أيضًا تحديد يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات الإدارات المحلية، من مجالس القرى والبلدات والنواحي والمقاطعات. كما حدد المجلس يوم 19 كانون الثاني/ يناير من العام 2018 موعدًا لانتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي.

وتسيطر جماعات كردية وجماعات متحالفة معها على مساحات من الأراضي في شمال سوريا، بمناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، وهي تحالف لفصائل مسلحة تقوده وحدات حماية الشعب الكردية.