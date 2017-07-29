ضمن عملية روما للسيطرة على الهجرة.. أول زورق إيطالي يصل المياه الإقليمية الليبية

وصل زورق تابع للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، إلى المياه الإقليمية الليبية في مهمة استطلاعية، تمهد لوصول قطع بحرية أخرى في إطار العملية الإيطالية لمنع سفن الهجرة من الانطلاق من الشواطىء الليبية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، أن مهمة الزورق وضع اللمسات الأخيرة لبعثة دعم خفر السواحل الليبي، التي أعلنت عنها الحكومة الإيطالية أمس الجمعة.

ويتوقع أن تصل قطع بحرية إيطالية أخرى للسيطرة على المياه الإقليمية الليبية ولإحكام قبضة روما على موجات الهجرة.

وذكرت وكالة “أكي” الإيطالية أن “المهمة الاستطلاعية سوف تنتهي الثلاثاء القادم، وستعرض الحكومة الإيطالية تفاصيل البعثة أمام لجان شؤون الدفاع والخارجية البرلمانية، بعد أن أقرتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية أن حجم بعثة الدعم العسكرية الإيطالية لخفر السواحل الليبي لا تتعدى السفينة أو السفينتين، على متنهما المروحيات الخاصة بها، بينما سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد بالاتفاق مع السلطات في طرابلس.

وكانت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية ذكرت أن القوة التي ستستخدم في العملية التي ستجري في المياه الإقليمية الليبية، تضم السفينة البرمائية “سان ماركو”، وربما فرقاطة مثل “BERGAMINI” وزورق دورية باسم “كورفيت”، فضلًا عن غواصة أو غواصتين وكذلك الطائرات.

وبينت أن العملية تنطوي على استخدام 700 رجل، وتبلغ التكلفة التقديرية لها حوالي 9 ملايين يورو شهريًا.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، نفى أن يكون قد منح الإذن بدخول القطع البحرية الإيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية.