ترامب يبدي رغبته في العمل مع المغرب لمكافحة التطرف

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن رغبة بلاده مواصلة العمل مع المغرب، من أجل مكافحة التطرف والنهوض بدولة الحق والقانون.

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 18 لتوليه العرش التي تحل الأحد.

وأشاد ترامب في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت، بما وصفه بـ”علاقات الصداقة التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعود لأكثر من 240 سنة”.

وقال الرئيس الأمريكي: إن “العلاقات بين البلدين تميزت بتعاون وثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية”، مشيدًا بما اعتبره “ريادة متواصلة للمغرب في هذه المجالات”.

وأفاد ترامب بأن “الولايات المتحدة ترغب في مواصلة العمل مع الملك والمواطنين المغاربة، من أجل مكافحة التطرف وتحقيق الازدهار والنهوض بدولة الحق والأمن”، مؤكدًا عزمه “العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة في القارة الإفريقية”.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، تغيب عن حضور “القمة العربية الإسلامية الأمريكية” التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، في 20 و 21 أيار/مايو الماضي، التي حضرها 55 من قادة الدول الإسلامية، وشدد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب له، على “تحالف الأمم التي تشترك في هدف القضاء على التطرف وهزيمة الإرهاب”.