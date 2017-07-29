بدء الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية في الضفة الغربية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، بدء عملية الاقتراع للانتخابات المحلية التكميلية، في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها من الساعة السابعة صباحًا ، لتمكين حوالي 43 ألف ناخب وناخبة، هم أصحاب حق الاقتراع، من الإدلاء بأصواتهم في 25 مركز اقتراع.

وقالت اللجنة، إن عدد الهيئات المحلية التي تشملها الانتخابات التكميلية 14 هيئة محلية، ترشح لمجالسها 51 قائمة، تضم 411 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على 142 مقعدًا مخصصة لها.

ودعت اللجنة المواطنين في الهيئات المشمولة إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مبينة أنها وضعت كل الترتيبات اللازمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأهابت بالفصائل والأحزاب والكتل المرشحة وشركاء العملية الانتخابية الالتزام بالشروط التي تضمن سير العملية الانتخابية وفق الإجراءات بالاستناد للأحكام والقوانين.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة من مساء اليوم، إيذانًا ببدء عملية الفرز في محطات الاقتراع نفسها، حيث يتم في ختامها الإعلان عن عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم مباشرة بعد الانتهاء من الفرز، ومن ثم يقوم موظفو اللجنة بتجميع عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في جميع المحطات التابعة للهيئة المحلية، وذلك في مبنى مجلس الهيئة المحلية.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات ظهر غد الأحد.

وأُجريت انتخابات البلديات في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، في 13 أيار/ مايو المقبل، بسبب رفض حركة “حماس” الإسلامية التي تسيطر على القطاع منذ منتصف العام 2007 السماح بإجرائها فيه، بدعوى أنها تتم دون توافق معها، كما قاطع الانتخابات -إلى جانب حماس- كلٌ من حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية اليسارية.