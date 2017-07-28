بالفيديو.. شاب يرمي وزير المالية الموريتاني بحذائه خلال مهرجان للحزب الحاكم

أقدم شاب على رمي وزير المالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، بحذائه، خلال مهرجان نظمه الجمعة، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تحضيرا للاستقتاء على التعديلات الدستورية.

وأثناء إلقائه كلمة أمام حشد من مؤيدي الحزب، تفاجأ ولد اجاي بفردة حذاء علت رأسه ساعدت في أن يتدارك إصابته بأخرى.

وسرعان ما هلع عدد من الأشخاص نحو الشاب الذي قذف الوزير بفردتي حذائه لإمساكه وتسليمه إلى رجال الأمن.

وحاول الوزير إبداء عدم اكتراثه بالحادثة وتابع إلقاء كلمته حتى خلال ردة فعله السريعة التي استطاع من خلالها تجنب الحذاء.

يذكر الوزير ولد اجاي يترأس حملة الحزب الحاكم للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية في نواكشوط، وقد وجه في الهرجان انتقادات لاذعة للمعارضة الموريتانية.