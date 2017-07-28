وسط أزمة السفارة الإسرائيلية.. ترامب يجري اتصالًا مع العاهل الأردني

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله لبحث التطورات بالمنطقة في الأسبوعين الأخيرين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب والعاهل الأردني ِأشادا “بالجهود التي بذلت لإزالة التوتر وما تم إحرازه من تقدم”.

كان العاهل الأردني طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس بمحاكمة حارس أمن بالسفارة الإسرائيلية قتل مواطنين أردنيين اثنين يوم الأحد محذرا من أن العلاقات بين الأردن وإسرائيل في خطر.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن ترامب “أكد دور الأردن المهم في الأمن الإقليمي”.