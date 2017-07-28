باسيل: على السوريين مغادرة لبنان إلى المناطق الآمنة في بلادهم

طالب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل، بعودة جميع اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية إلى سوريا، قائلا ” هناك مناطق آمنة ومستقرة بإمكان السوريين العودة إليها وهذه قضية تخص كل اللبنانيين ولا يمكننا التفريط بها”.

وقال رئيس التيار الوطني الحر، في عدة تغريدات له على تويتر الجمعة، إنه “في موضوع النازحين ليس المطلوب الطرد الجماعي بل تطبيق القانون اللبناني، مؤكدا أنه “يجب العمل بوطنية لتخليص بلدنا من هذا الخطر الكبير وهو أكبر من قدرة وطننا وأرضنا واقتصادنا تحمله”.

وأردف قائلا “نصل للأسف الى مؤشرات متفجرة في هذا الملف ولا يمكن تجنبها الا بحلحلة هذه القضية”.

وبشأن العمليات العسكرية في شرق لبنان، التي تشنها قوات الجيش اللبناني وميليشيات حزب الله ضد الجماعات المسلحة وأبرزها “النصرة” قال باسيل إن “القرار بتحرير الأرض هو قرار لبناني صرف.. اليوم نأخذ قرار لبناني من القائد الاول للقوات المسلحة فخامة رئيس الحمهورية لنسترد أرضنا… جيشنا على موعد مع نصر جديد بتحرير أرضنا من الإرهاب”.