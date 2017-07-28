الأوقاف الإسلامية: تم فتح جميع بوابات المسجد الأقصى ودون قيود

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للحكومة الأردنية، مساء اليوم الجمعة، أنّه سيتم فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلّين، دون وضع شروط متعلّقة بالسنّ.

ونقل بيان دائرة الأوقاف عن منسّقها الإعلامي، فراس الدبس، قوله إنّ “الشرطة الإسرائيلية ستفتح كافة أبواب المسجد الأقصى، دون استثناء”، مؤكدا أنه “تم فعليا فتح جميع البوابات بما فيها باب حطة”.

ومن جانبهم، أفاد شهود عيان، أنه تم بالفعل فتح بابي الأسباط والمجلس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية منعت اليوم الجمعة، من هم دون سن الـ 50 عاما، من أداء صلاتي الجمعة والعصر داخل المسجد الأقصى.

وقد أدى آلاف المصلين ممن لم يستطيعوا دخول المسجد الأقصى، الصلاتين الجمعة والعصر في محيطه وبشوارع المدينة، كما أفادت مصادر محلية في مدينة القدس، أنّ الشرطة منعت حافلات من المدن والقرى العربية في إسرائيل من الوصول إلى مدينة القدس.

وهذه هي الجمعة الثالثة على التوالي، التي لا يتمكّن فيها جميع المصلين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، بسبب القيود والإجراءات الإسرائيلية.

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، أغلقت الشرطة الإسرائيلية المسجد ومنعت الصلاة فيه، إثر وقوع عملية إطلاق نار.

والجمعة الماضية، رفض المصلون الدخول للصلاة، احتجاجا على تركيب بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد.