الاتحاد الأوروبي يخصص 53 مليون دولار لحماية الحدود الليبية‎

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تخصيص 53 مليون دولار أمريكي، لدعم عمليات حماية الحدود الليبية، وعمل حرس الحدود.

وقال الاتحاد في بيان: إن المبالغ المالية ستمنح لتعزيز عمل برنامج الحد من تدفق اللاجئين من سواحل ليبيا إلى أوروبا. مضيفًا أن “إيطاليا ستتولى تنفيذ برنامج حماية الحدود الليبية، نظرًا لتدفق معظم المهاجرين الذين يغادرون ليبيا إلى حدودها”.

ووفق البرنامج، يتحمل الاتحاد الأوروبي دعم إيطاليا بكافة المعدات، ووسائل التدريب التي تعزز من تأمين السواحل الليبية، وتدعم عمل قوات حرس الحدود.

وفي تصريحات للوكالة الأمريكية، علقت الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، على المنحة الأوروبية لليبيا قائلة: “في حين استمرار مساعي الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، سيستمر الاتحاد أيضًا في مساعدة السلطات الليبية من أجل تعزيز قدرتها على معالجة تدفقات الهجرة، وإنقاذ المهاجرين، والتأكد من احترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات التهريب”.

بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، تأسيس فرنسا مراكز لبحث طلبات اللجوء للمهاجرين على الأراضي الليبية، قبل مغادرتهم إلى أوروبا، لضمان اختيار المؤهلين فقط للحصول على حق اللجوء.

وتأتي المساعي الأوروبية تجاه ليبيا في أعقاب إعلان ماكرون، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء في ليبيا بوقف إطلاق النار، ونزع السلاح من أجل الخروج من الأزمة الليبية.

ووفق الاتفاق الذي شمل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، تدفع فرنسا نحو وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الأراضي الليبية وقواتها الدفاعية في سبيل ضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية، لتأمين وضبط الحدود.