استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني ظهر اليوم الجمعة على يد الجيش الإسرائيلي، بعد أن أطلق عليه النار، جنوب الضفة الغربية، بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب، إن محاولة طعن جرت في مفرق “غوش عتصيون” جنوبي الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل منفذها.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيا يحمل سكينا حاول طعن جنود إسرائيليين في مفترق (عتصيون) جنوبي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن “قوات الجيش أطلقت النار على الفلسطيني ما أدى إلى مقتله”، دون الكشف عن هويته.

ولفت أدرعي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمها من الوصول للموقع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، إنها تتابع مع الجهات الإسرائيلية ذات الاختصاص، للحصول على معلومات حول الشاب.

وأُصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص، وبحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطن فلسطيني أُصيب بالرصاص الحي، وآخريْن أُصيبا بالرصاص المطاطي، وعشرة بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت على مدخل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

وأضاف البيان، إن الطواقم الطبية قدمت العلاج لثلاثة مصابين خلال مواجهات اندلعت على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين رام الله والقدس المحتلة، أحدهم بالرصاص الحي وآخرين بالرصاص المطاطي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية إن طواقمها قدمت العلاج لطفل أصيب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مصورها في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية أصيب بعيار مطاطي خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة نظمت على دخل مدينة نابلس الجنوبي.

وأغلق شبان مدخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، تضامنا مع المصلين في المسجد الأقصى، ورفضا للممارسات الإسرائيلية في المسجد.