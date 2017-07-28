مئات الأردنيين يطالبون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان (صور)

نظم مئات الأردنيين من منتسبي الأحزاب اليسارية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان؛ للمطالبة بإغلاقها.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل، “لا سفارة للكيان (إسرائيل) على أرضك يا عمان”، “الرابية (المنطقة التي تتواجد فيها السفارة) بدها تحرير من السفارة(الإسرائيلية)”، وهتافات أخرى.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها، “الرابية بدها تحرير من رجس الصهيونية”، “نطالب بطرد السفير وإغلاق السفارة”.

ويشهد محيط السفارة (حتى الساعة 11:33ت.غ) تواجدًا أمنيًا كثيفًا.

ومساء الأحد الماضي، شهد مبنى يُستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية، في عمان، مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

بينما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، بعدها بيوم، أن تحقيقاتها الأولية بيّنت أن “الحادثة وقعت على خلفية جنائية، إثر خلاف بين أردني يعمل نجارًا، والحارس الأمني الإسرائيلي؛ بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه، في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما”.

وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين الماضي، عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى إسرائيل، بمن فيهم الحارس الأمني المتورط بقتل الأردنيين الاثنين.

وعاد الحارس الإسرائيلي رغم مطالبات شعبية وبرلمانية، لحكومة بلادهم، بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله المواطنين.