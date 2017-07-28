“الائتلاف السوري” يتهم الحكومة اللبنانية باستخدام مكافحة “الإرهاب” لتهجير اللاجئين‎

دان الائتلاف السوري المعارض، ما اعتبره استمرار عمليات “استهداف وتهجير اللاجئين بمنطقة عرسال في لبنان، من خلال الاعتقالات العشوائية والتعذيب وحرق المخيمات، وإرغام قاطنيها على العودة القسرية إلى سوريا”.

وأعرب أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، خلال مؤتمر صحافي في مقره بمدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، عن تقديره لـ”الجهات الرسمية والمنظمات المدنية التي دعّمت وساندت اللاجئين السوريين الذين هُجِّروا من مدنهم وبلداتهم بسبب جرائم عصابات الأسد وميليشيات حزب الله”.

وقال رمضان “نحثُّ حكومة لبنان على عدم استخدام ذريعة مكافحة الإرهاب لتمرير مخطط يطالُ اللاجئين، وإنه من الأولى في مجال محاربة الإرهاب سحب ميليشيات حزب الله الإرهابية من سوريا ومنع عبور عناصرها، ووقف التدخل في الأزمة السورية لحساب النظام من قبل أطراف لبنانية”.

وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، بدأت ميليشيات حزب الله معارك في جرود عرسال(الحدودية مع سوريا)، ضد مجموعات سورية مسلحة، أبرزها جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقًا)، وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة، كانت تحت سيطرتها، بدعم من طائرات النظام السوري.