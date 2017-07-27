مجلس الأمن يرحب بلقاء حفتر والسراج ويحث على دعم الحل السياسي

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن ترحيبه باللقاء الذي عقد بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وقال المجلس في بيان أصدره ليلة الجمعة: “يرحب أعضاء مجلس الأمن باجتماع خليفة حفتر وفايز السراج، في باريس يوم 25 من تموز/ يوليو الجاري، والإعلان المشترك الصادر بعد الاجتماع”.

وأضاف: “كما نرحب بالجهود التي بذلت مؤخرًا لتعزيز الحوار السياسي الشامل بين جميع الليبيين، بدعم من جيران ليبيا والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية في إطار الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259”.

وحث البيان “جميع الليبيين على دعم التوصل إلى حل سياسي تفاوضي، وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقف الفوري لإطلاق النار، على النحو الذي دعا إليه الإعلان المشترك”، مؤكدًا على “أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير الحوار السياسي بقيادة الليبيين”.

وأعلن حفتر والسراج “التزامهما بوقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في الربيع المقبل” عقب اللقاء الذي كان برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكثيرًا ما تعثرت اتفاقات السلام السابقة في ليبيا، جراء الانقسامات الداخلية بين مجموعة كبيرة من الجماعات المسلحة المتنافسة التي ظهرت خلال الفوضى والقتال منذ أطاحت قوى معارضة بمعمر القذافي في 2011.