وزراء الخارجية العرب: التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس يهدد الأمن الدولي (فيديو)

استنكر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بشدة التصعيد الإسرائيلي “الخطير” في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، محذرًا من أن هذا التصعيد يهدد السلم والأمن الدوليين.

وشدد المجلس خلال اجتماعه الخميس في القاهرة، على “رفضه المطلق لقيام إسرائيل بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تبديل الواقع التاريخي والقانوني القائم في خرق واضح لمسؤولياتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

وطالب إسرائيل بـ”عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى مستقبلاً ووقف كافة أشكال التصعيد بما فيها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم أو محاولة فرض أي حقائق جديدة على الأرض”.

وقال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة لـ “إرم نيوز” إنه “يأمل بتفعيل قرارات جامعة الدول العربية على أرض الواقع والتي اتخذت أمس لوقف ممارسات دولة الاحتلال تجاه الأقصى ومنع المصلين من دخول المسجد”، مشيرًا إلى أن “الموقف العربي الجماعي نجح في تحريك المجتمع الدولي تجاه الأزمة”.

بينما أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” على “مجموعة القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية الواجب تطبيقها فورًا خاصة في ظل التصعيد والتعنت الإسرائيلي”، مشددًا على “ضرورة التصعيد العربي تجاه دولة الاحتلال”.

ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى “تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية بما فيها القراران 476 و478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016 وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته واعتداءاته المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية”.