المرصد السوري: الجيش السوري يتقدّم شرقي الرقة ويدخل دير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري وحلفاءها أحرزوا تقدمًا على حساب متشددي تنظيم “داعش” في منطقة ريفية شرقي الرقة“، اليوم الخميس.

وأضاف المرصد أن “القوات وصلت إلى منطقة تبعد 4 كيلومترات عن بلدة (معدان) بعد عبورها حدود محافظتي الرقة ودير الزور للمرة الأولى من ناحية الغرب”.

وأفاد المرصد أن “النظام السوري تقدّم في الآونة الأخيرة قرب منطقة يسيطر عليها فصيل من المعارضة تدعمه الولايات المتحدة يحارب بشكل منفصل تنظيم “داعش” في معقله الرئيس في مدينة الرقة.

وتسببت أحداث بين مسلحين مدعومين من الولايات المتحدة وقوات موالية لدمشق الشهر الماضي في توترات بين واشنطن وموسكو حليفة الحكومة السورية.

ويتكبّد تنظيم “داعش” المتشدد خسائر سريعة في أراضٍ كان يسيطر عليها في حملات منفصلة تشنها قوات النظام السوري المدعومة من روسيا من طرف، وقوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها من طرف آخر.

وتخضع محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بالكامل تقريبًا لسيطرة تنظيم داعش المتشدد، وتشبثت الحكومة السورية بجيب في مدينة دير الزور و قاعدة جوية قريبة.