غموض حول اعتقال “جبهة البوليساريو” 19 مغربيًا على الجدار العازل

لا يزال مصير 19 مغربيًا تعرضوا للاعتقال من طرف جبهة “البوليساريو”، مجهولاً حتى الآن، في وقت أكدت فيه الحكومة المغربية عبر ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، أنها لا تنتهج سياسة الصمت تجاه هذا الملف، غير أنها “لا تتوفر على معطيات كافية بخصوصه”.

وقال الخلفي، الخميس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن “عدم توفر معطيات موثوقة، كان وراء عدم تداول المجلس الحكومي، لما راج من أخبار بخصوص اعتقال جبهة ‬البوليساريو 19 مغربيًا بتهمة تهريب المخدرات”.

وأضاف الخلفي أن “رد فعل الحكومة إزاء مثل هذه الوقائع، لا بد أن يستند إلى معطيات تصدرها جهات ذات مصداقية”.

وكانت عائلات المعتقلين ببلدة “تغجيجت” في ضواحي مدينة “كلميم” المغربية هي من فجرت قضية اعتقال هؤلاء من طرف ميليشيات البوليساريو.

وكان مصدر حقوقي مغربي، قد أفاد بأن 19 مغربيًا، موجودون رهن الاعتقال في سجون “البوليساريو” منذ أيام، دون أن تتدخل السلطات المعنية لكشف مصيرهم.

يذكر أن محمد خداد، القيادي البارز في “جبهة البوليساريو”، قال في تصريح سابق إن “جنود الجبهة أوقفوا، في 16 يوليو/تموز الجاري، 19 مغربيًا اجتازوا الجدار العازل”.

وأصدرت وزارة دفاع “جبهة البوليساريو” بيانًا بخصوص ما أسمته “اعتقال مغاربة هربوا مخدرات إلى الأراضي الصحراوية”، قالت فيه إنها تمكنت في منطقة “أغشان لبيظ”، من إلقاء القبض على مجموعة من المهربين، مكونة من 19 مواطنًا مغربيًا، ممن يطلق عليهم اسم “الحمالة”، الذين يتولون عملية نقل المخدرات إلى شرق جدار الاحتلال المغربي”.