تقرير: نتنياهو ناقش خطة تبادل المستوطنات مع الولايات المتحدة

كشف تقرير إخباري، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش مع الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة فكرة إعادة تحويل مسار خط الحدود في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أنه جرت مناقشة الخطة في اتصال هاتفي بين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وجيسون جيرينبلات.

وأضافت القناة في تقريرها، الذي أوردته صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن الخطة تتضمن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل، في حين جعل منطقة وادي عارة العربية الإسرائيلية المكتظة بالسكان جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وإذا كان ذلك صحيحًا – لم يرد تأكيد فوري من ديوان نتنياهو – فإن هذا يعني أن نتنياهو يكون قد تبنى اقتراحًا طرحه منذ سنوات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

من جهة أخرى، أعرب سياسيون من عرب إسرائيل عن معارضتهم الشديدة لأي خطط لإعادة رسم الخريطة بحيث يصبح الكثير من العرب الإسرائيليين مواطنين في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقالت القناة التلفزيونية إن الاتصال الهاتفي جرى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة بشأن المسجد الأقصى.