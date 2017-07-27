البنتاغون يقطع علاقاته مع مجموعة مسلحة سورية معارضة

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن البنتاغون يعمل على قطع علاقاته مع مجموعة معارضة مسلحة بعد أن بدأت باستهداف قوات النظام بدلاً من تنظيم “داعش”.

وكانت المجموعة التي تحمل اسم “شهداء القريتين” تتلقى التدريب والأسلحة من التحالف ضد “داعش” الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل راين ديلون “إن المجموعة قامت بشكل أحادي، ودون إذن أو تنسيق من التحالف أو الولايات المتحدة، بتسيير دوريات خارج منطقة محددة، وانخرطوا في نشاطات لا تركز على محاربة تنظيم داعش”.

وأضاف ديلون أن “المجموعة كانت شريكا مهما في الحرب ضد داعش في جنوب سوريا، لكن التحالف لن يدعم عملياتها مجددا”.

وتتمركز مجموعة شهداء القريتين في المنطقة حول “التنف”، حيث يقيم التحالف معسكر تدريب قرب المعبر الحدودي مع العراق والقريب من الأردن.

وقال ديلون أن التحالف سيحاول استعادة المعدات العسكرية التي تم تسليمها للمجموعة.

ولم يحدد المتحدث عدد المقاتلين الذين ينتمون إلى هذه المجموعة المسلحة.