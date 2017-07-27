نتنياهو يدعو إلى إعدام منفذ عملية “حلميش”

المصدر: ا ف ب

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الخميس، إلى إعدام فلسطيني قتل 3 إسرائيليين طعناً الأسبوع الماضي في مستوطنة “حلميش” في قضاء رام الله.

وقال نتنياهو أثناء تعزية عائلة القتلى: “لقد آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابيين في الحالات القصوى”.

وأضاف في بيان: “يجب الحصول على إجماع من القضاة، ولكنهم يريدون أيضًا أن يعلموا ما هو موقف الحكومة من هذا الأمر، وموقفي بصفتي رئيس الوزراء هو أنه في هذه الحالة عندما يخص الأمر قاتلًا سافلًا لهذه الدرجة، فإنه يجب إعدامه”.

وقتل فلسطيني 3 إسرائيليين وأصاب شخصاً رابعاً بجراح، قبل أن يُصاب برصاص أحد الجيران في 22 يوليو/تموز الماضي بمستوطنة “حلميش”، بحسب متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي.

ووقع هذا الهجوم إثر يوم دامٍ قُتل فيه 3 فلسطينيين وأصيب 450 آخرون بجراح في مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.