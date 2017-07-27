الأردن يعلن انتهاء التحقيق بحادثة “السفارة الإسرائيلية”

أعلن رئيس النيابات العامة في الأردن الدكتور أكرم مساعدة انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواودة والدكتور بشار كامل حمارنة، التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وقال المساعدة إن” الحصانة التي يتمتع بها القاتل “زئيف” وفقاً لاتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية، ولا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته”.

وأكد خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أنه تم رفع أوراق القضية لوزير العدل تمهيداً لمخاطبة وزارة الخارجية لتقوم بإرسال الأوراق للجهات القضائية المختصة لدى الجانب الآخر، “وذلك لمحاكمة القاتل المذكور طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها”.

وأضاف، قائلاً: “إن النيابة العامة أسندت للقاتل كلاً من جريمتي القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني، و حيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952، بعد أن تبيّن للنيابة العامة أن الموظف المدعو “زئيف” هو القاتل.

وأضاف أنه تبيّن للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية، لافتاً إلى أن المدّعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.