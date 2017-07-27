بالفيديو.. العاهل الأردني يزور بيت عزاء “قتيل السفارة الإسرائيلية”

زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، بيت عزاء الفتى محمد الجواودة، الذي قضى في حادثة السفارة الإسرائيلية، ليل الأحد الاثنين، وقدم التعازي لأسرة وذوي الفقيد بمصابهم.

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني خلال اجتماع له في المجلس الاقتصادي الاجتماعي: “لن نتنازل أو نتراجع عن أي حق من حقوق الضحايا وعن حقوق مواطنينا، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مطالب بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلاً من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية”.

وأضاف الملك، قائلاً: “إن التعامل الإسرائيلي مع قضيتيْ السفارة ومقتل القاضي زعيتر وغيرهما من القضايا سيكون له أثر مباشر على طبيعة علاقاتنا”.

وقال زكريا الجواودة والد القتيل إن الملك زارهم، برفقة رئيس الوزراء هاني الملقي، موضحًا أن زيارة الملك للتعزية بابنهم، شرف كبير لهم.

وقال لـ “إرم نيوز”، إن العاهل الأردني أكد له أن الأردن ملتزم باستعادة حق ابنه، ولن يتنازل أو يتراجع عن حق من حقوق الضحايا وذويهم.

وأكد أن الملك تعهد له بحق ابنه ودمائه في الجريمة التي اقترفها الصهاينة .

وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة، يرافقه مستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز زبن عبدالله، وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، قاموا أمس بزيارة إلى بيت عزاء الفقيد.

وأكد الدكتور الطراونة اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بهذه القضية، لافتًا إلى أن الحكومة وبتوجيهات من العاهل الأردني ستقوم بمتابعة هذه القضية بحسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.

كما أكد الطراونة أن الأردن يعتبر ما حدث جريمة يتابع حيثياتها النائب العام، وأن هذه الجريمة لم تدخل ضمن أي صفقة تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، حيث يحرص جلالة الملك والحكومة وجميع أجهزة الدولة على الحفاظ على كرامة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين دون المساومة على حقوق الفقيد العزيز.