القدس تنتصر.. الصمود أجهض إجراءات المحتل ضد الأقصى

ثلاثة عشر يوما بلياليها قضاها المقدسيون، وحناجرهم تصدح رفضا للإجراءات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى ولسان حالهم يقول “لا مقام لكم فارجعوا”.

وبعد أن انقضت أيام الرفض هذه، ضد قوات الاحتلال رغم كلفتها من حيث الخسائر في الأرواح، جاءت البشائر مع خيوط فجر الخميس، معلنة انتصار القدس ورحيل الجيش الإسرائيلي على الأقل بمعداته وكاميراته وبواباته الإلكترونية، التي رفض الفلسطينيون المرور من تحتها.

Jerusalemites celebrate their own victory against Israel. Only Jerusalemites can claim this victory, NOT abbas or salman.#القدس_تنتصر pic.twitter.com/ZemCTSjZ3N

— refaatesque (@ThisIsGaZa) July 27, 2017