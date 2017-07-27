دحلان يشارك من الإمارات في اجتماع لنواب حماس بغزة‎

المصدر: د ب أ

وجه القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الخميس، كلمة خلال اجتماع لنواب الكتلة البرلمانية لحركة حماس في غزة.

وهذه أول مرة يتحدث فيها دحلان، وهو نائب عن فتح، في اجتماع داخل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي وسيطرة حماس على قطاع غزة منتصف العام 2006.

وبحثت الجلسة التي حضرها عدد من نواب فتح المقربين من دحلان، تطورات موجة التوتر الأخيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل في المسجد الأقصى شرق القدس.

وحث دحلان، في كلمته عبر تقنية الربط التلفزيوني “فيديوكونفرس” من الإمارات، على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي.

وطالب بعقد اجتماع فلسطيني موسع في القاهرة يحضره قادة كل الفصائل والشخصيات الوطنية الفاعلة لـ “اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية ودعم القدس ولإنهاء الانقسام فورًا”.

وانتقد دحلان “تقاعس الموقف الرسمي الفلسطيني”، وأكد ضرورة عدم التسليم بالوضع القائم في القدس في إشارة إلى إجراءات إسرائيل الأخيرة.

وأشار دحلان إلى وجود “جهد مشترك” مع حماس لحل أزمات قطاع غزة “استنادًا إلى قواسم ووثائق وطنية مشتركة”.