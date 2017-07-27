الأردن يرفض عودة طاقم السفارة الإسرائيلية قبل ضمان محاكمة القاتل

نقلت يومية الغد الأردنية على لسان مصادر مطلعة، اليوم الخميس قولها، إن الأردن لن يسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.

وكان رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، أكد أمس الأربعاء خلال زيارته لبيت عزاء محمد زكريا الجواودة؛ القتيل الأردني على يد الحارس الإسرائيلي، أن الحكومة وبتوجيهات من الملك عبدالله ستقوم بمتابعة هذه القضية حسب القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية لضمان تحقيق العدالة.

وقضى الفتى الأردني محمد الجواودة (17 عامًا)، إثر إطلاق موظف بالسفارة الإسرائيلية بعمان، النار عليه، الأحد الماضي، قبل الإعلان عن وفاة طبيب أردني، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الحادثة نفسها.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقبل بمكتبه في مدينة القدس المحتلة الثلاثاء، ضابط الأمن الذي قتل المواطنين الأردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمّان، بعد وصوله إلى إسرائيل مساء الاثنين.