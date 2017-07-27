المرجعيات الدينية وعباس يدعوان للصلاة في المسجد الأقصى اليوم

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن صلاة ظهر اليوم الخميس ستتم داخل المسجد الأقصى.

وافقت المرجعيات الدينية في مدينة القدس، على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بعد رفع السلطات الإسرائيلية لكافة التدابير التي كانت وضعتها على مداخله.

وجاء في مسودة بيان للمرجعيات، نشرتها وكالة الأناضول، أنه ” بعد نقاش مستفيض وقد حققنا هذا النصر في هذه الجولة، فإننا ندعو أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك”.

وطالب البيان، بأن يدخل المصلون المسجد “مكبرين مهللين وألسنتهم تلهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الأقصى المبارك، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا”، كما دعت المصلين إلى “شد الرحال إليه في كل حين وخاصة صلاة الجمعة غدا وفي كل جمعة”.

وتجتمع المرجعيات في القدس الآن للمصادقة النهائية على البيان.