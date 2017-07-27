الفلسطينيون ينتظرون قرار المرجعيات الدينية‎ للدخول إلى “الأقصى”

أكد مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، فجر اليوم الخميس، أنهم لن يدخلوا المسجد المبارك الا بعد الحصول على تقرير لجنة فنية شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، وقرار المرجعيات الدينية.

وقال الكسواني، لآلاف من الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في باب الأسباط، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، فجر اليوم: “لن يكون الدخول إلا بعد أن نحصل على تقرير من اللجنة الفنية عن جميع التغييرات التي حدثت على أبواب المسجد الأقصى، ولذلك لن نتعجل بالدخول الا بعد أن يقدم التقرير ويكون إجتماع مع المرجعيات الدينية وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب”.

وأضاف الكسواني، “سيكون هناك اجتماع للمرجعيات الدينية فلا تتعجلوا في الدخول، أنا أعرف كم نحن نشتاق أن نصلي الفجر في المسجد الأقصى ،ولكن لن نصلي الفجر (فيه) إلا بعد أن نتأكد من تقرير اللجنة الهندسية”.

وبدوره، قال مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في رسالة مسجلة وزعها مكتبه: “ستكون هناك اجتماعات بمستوى القمة السياسية والمرجعيات الدينية والوطنية والشعبية، وسيتخذ الكل الفلسطيني قراره فانتظروا هذا القرار”.

وبشأن صلاة الفجر قال الشيخ حسين: “نصلي كما صلينا المغرب والعشاء خارج بوابات المسجد الأقصى”.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أزالت في ساعات منتصف الليلة الماضية (الأربعاء/الخميس) جسورًا وممرات حديدية وضعتها قبل أيام في الطريق المؤدي إلى باب الأسباط، إحدى البوابات في الجدار الشمالي للمسجد الأقصى.

ورفض الفلسطينيون دخول المسجد الأقصى دون إزالة هذه الجسور والممرات.

وتطالب المرجعيات الدينية الإسلامية أيضًا بإعادة فتح عدة بوابات ما زالت مغلقة في المسجد الأقصى.