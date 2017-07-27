السودان يأسف لإغلاق قنصليته في “الكفرة”‎ الليبية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، مساء أمس الأربعاء، عن “أسفها” لقرار الحكومة الليبية المؤقتة إغلاق القنصلية السودانية في الكفرة، جنوبي شرق البلاد، قرب الحدود السودانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قريب الله الخضر، إن “الخرطوم تعرب عن أسفها لإعلان الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني إغلاق القنصلية السودانية بالكفرة بناء على اتهامات غير مؤسسة تفتقر للأدلة بشأن تجاوز بعض طاقم القنصلية لمهامهم الطبيعية”.

وأشار الخضر، إلى أن “القنصلية ظلت تمارس مهامها وفقا للقواعد والتقاليد الدولية في العمل الدبلوماسي والقنصلي، رغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة”. مؤكدا أن “القنصلية السودانية بالكفرة ظلت وما زالت تعزز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين”.

ولفت الخضر، إلى أن “بلاده بذلت وما زالت تعمل على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة”. مشيرا إلى أن “الخارجية السودانية شرعت في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر”.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، أعلنت أمس الأربعاء، إغلاق القنصلية السودانية في مدينة الكفرة، وطالبت البعثة السودانية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وأرجعت السلطات الليبية قرار الإغلاق إلى “ممارسات يقوم بها موظفو القنصلية تصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي، وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات”.

وفي يونيو/ حزيران نفت الحكومة السودانية أي صلة لها بأطراف النزاع في ليبيا، ردا على اتهامات من الجيش الليبي.