حزب الله يعلن وقف إطلاق النار في “عرسال”

قال تلفزيون المنار، التابع لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية عبر موقعه الإلكتروني، إن وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس في منطقة جبلية على الحدود بين لبنان وسوريا قرب بلدة عرسال اللبنانية، حيث يقاتل الحزب متشددين منذ الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير الخبر عن الإعلام الحربي التابع لحزب الله.

وأضاف، أن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة جرود عرسال، والذي نقلته أيضا الوكالة الوطنية للإعلام، دخل حيز التنفيذ الساعة السادسة صباحا.

ويخوض حزب الله منذ الأربعاء الماضي، معارك في جرود عرسال، ضد مجموعات سورية مسلحة، أبرزها جبهة “فتح الشام”، وتمكن من السيطرة على مواقع عدة، كانت تحت سيطرتها، بدعم من طائرات النظام السوري.

وبدأ حزب الله الهجوم من محورين، أحدهما من الجانب السوري، والثاني من داخل الأراضي اللبنانية.