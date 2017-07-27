مقتل 3 جنود وضابط مخابرات سابق في اشتباك بمقديشو

قتل 3 جنود ورئيس سابق لجهاز مخابرات محافظة “بنادر” جنوب شرقي الصومال، في اشتباكات دموية بين عناصر من الجيش والوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن، أمس الأربعاء.

وذكرت إذاعة “شبيلي” الصومالية، نقلًا عن مصادر، أن “تبادلًا لإطلاق النار اندلع عند نقطة تفتيش عسكرية عند المسرح الوطني بالقرب من قصر الرئاسة الواقع في أحد التلال”.

ونشب القتال بعدما رفض جنود عسكريون وصول موكب يقل رئيس المخابرات السابق في محافظة “بنادر” عيسى جيلجيل إلى الشارع الرئيسي.

وأشارت المصادر إلى أن القتال أدى إلى مقتل جيلجيل وثلاثة من حراسه الشخصيين، فيما أصيب 6 آخرون على الأقل.

وفي وقت مبكر من اليوم، اشتبكت قوات استقرار مقديشو مع مسلحين يرتدون ملابس مدنية في مناطق منفصلة بالعاصمة، مما أدى إلى جرح جندي.

يذكر أن الوحدة، التي تم تشكيلها في نيسان/ أبريل الماضي، نفذت العشرات من العمليات داخل العاصمة التي تستهدف الأسلحة النارية غير الشرعية، وأعضاء من حركة “الشباب”.