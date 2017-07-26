نتنياهو يتوعد بإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” في القدس‎

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في مدينة القدس المحتلة.

وقال نتنياهو، في تصريح عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “قناة الجزيرة تواصل التحريض على العنف في أنحاء الحرم القدسي الشريف”.

وأضاف: “ناشدت وكالات إنفاذ القانون عدة مرات إغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس.. إذا لم يحدث هذا الأمر بسبب التفسير القانوني، سأعمل على تشريع القوانين اللازمة لإزالة قناة الجزيرة من إسرائيل”.

وتشهد القدس والضفة الغربية منذ 11 يومًا، مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على إجراءات إسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، يعتبرونها محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، الشهر الماضي، أن نتنياهو “عقد مداولات حول الموضوع، وأن مكتب الصحافة الحكومي ووزارة الخارجية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، وباقي المؤسسات الأمنية، بدأوا دراسة الأمر”.

لكن الصحيفة تحدثت عن “مخاوف من تأثيرات هذه الخطوة على صورة إسرائيل، إضافة إلى وجود عراقيل قانونية”.

وخلال الشهر الماضي، توجه مستوطنون يهود متطرفون، على رأسهم باروخ مارزيل، المتهم بقتل والتحريض على قتل فلسطينيين، إلى مقر “الجزيرة”، ودعوا إلى إغلاقه، قبل أن يتم إجلاؤهم من المكان.