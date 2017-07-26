بالصور.. إصابة قادة المعارضة الموريتانية في مظاهرات مناهضة للتعديلات الدستورية

أصيب عددة من قادة المعارضة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء في مظاهرات مناضهة للتعديلات الدستورية التي يعتزم النظام الاستفتاء عليها في الشهر القادم

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة الموريتانية فرقت بالقوة مسيرة للمعارضة الموريتانية قررت تنظيمها في أحياء من العاصمة نواكشوط بعد ان رفضت السلطات الترخيص لها.

وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من القادة بعد تعرضهم للإصابات بسبب استعمال الشرطة للعنف، ما عرض عددا من المتظاهرين للاختناق والإغماء.

وتعيش موريتانيا هذه الأيام على وقع صراع ساخن بين النظام والمعارضة على خلفية تعديلات دستورية اقترحها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز وأغلبيته الرئاسية إضافة إلى جزء من المعارضة المحاورة.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى إلغاء مجلس الشيوخ، وهيئات دستورية أخرى، فضلا عن تغيير العلم الوطني، لكن المعارضة تتهم ولد عبدالعزيز الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة بحسب الدستور عام 2019 بالسعي لتغيير الباب الحادي عشر المتعلق بمأموريات رئيس الجمهورية من أجل البقاء في الحكم.