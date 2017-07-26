الحكومة الليبية تغلق القنصلية السودانية وتطرد موظفيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأربعاء، إغلاق قنصلية السودان في مدينة “الكفرة” جنوب شرق ليبيا، وطلبت من موظفيها مغادرة البلاد.

وقالت الخارجية، في بيان لها: “إن إغلاق القنصلية السودانية في مدينة (الكفرة) جاء بسبب الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والتي تصب في خانة المساس في الأمن القومي الليبي”.

وأشارت الخارجية الليبية، إلى أن القنصلية السودانية يعمل بها إلى جانب القنصل 11 موظفا دبلوماسيا سودانيا.

يذكر أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر كان قد اتهم السودان ودولا أخرى في وقت سابق بدعم جماعات “إرهابية” في ليبيا.