إعادة فتح معبر”باب الهوى” بين سوريا وتركيا

أعيد، اليوم الأربعاء، فتح معبر “باب الهوى” الحدودي بين سوريا وتركيا وتسليمه لإدارة مدنية، عقب اتفاق فصيلي “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” على وقف إطلاق النار بينهما وتسليم المعبر لإدارة مدنية.

وقال نائب مدير المعبر، محمد حسن عابدين: إن “معبر (باب الهوى) أعيد فتحه عقب اشتباكات مسلحة جرت بين الفصيلين وتم تسليمه لإدارة مدنية”.

وأشار عابدين إلى أن “حركة العبور في باب الهوى وإجراءات الدخول والخروج وبقية الإجراءات الجمركية الأخرى تجري بشكل اعتيادي، وأن الشاحنات التي تنقل مساعدات إنسانية ومواد تجارية قد بدأت بدخول سوريا”.

وقبل أيام، اتفق فصيلا “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام” اللذان يقاتلان قوات الجيش السوري الحكومي، على وقف إطلاق النار بينهما، وتسليم المعبر لإدارة مدنية.

وأفاد محمد أبو زيد، المتحدث باسم “أحرار الشام” بأن الفصيلين قررا إنهاء قتال عنيف استمر 3 أيام.

واندلعت اشتباكات في 18 يوليو/ تموز الماضي، بين الفصيلين، في الريف الشمالي لمحافظة إدلب السورية، قرب الحدود مع تركيا، احتدمت في مناطق قريبة من “باب الهوى”، المقابل لمعبر “جلوة غوزو” التركي، بولاية هطاي (جنوب).