البنيان المرصوص: 24 دولة ترفض استلام جثث لرعايها قاتلوا بجانب “داعش”

أعلنت قوات ليبية موالية، لحكومة فائز السراج كانت قد حررت مدينة “سرت” من قبضة تنظيم “داعش”، العام الماضي، رفض حوالي 24 دول عربية وأجنبية استلام جثث لمواطنيها قتلوا، أثناء قتالهم مع التنظيم.

وقالت قوات “البنيان المرصوص”، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إن “الجهات الأمنية لا تزال تتحفظ على مئات الجثث لعناصر داعش، منذ انتهاء عملية البنيان المرصوص، في وقت ترفض فيه العديد من الدول استلامها، حتى الآن”.

وتعود هذه الجثث إلى حوالي 24 جنسية عربية وأجنبية، وفق البيان، وكان “داعش” قد سيطر على المدينة الساحلية في 2015.

وأعلنت حكومة الوفاق، في سبتمبر/ أيلول الماضي، طرد تنظيم “داعش” من مدينة سرت، شمالي البلاد، بفضل عملية “البنيان المرصوص”، التي أطلقتها في مايو/ أيار 2016، بمعاونة سلاح الجو الأمريكي.

و جاء بيان “البنيان المرصوص” ردا على شكاوى ونداءات تقدم بها مواطنو سرت العائدون، حديثا، لبيوتهم بسبب انتشار عشرات الجثث تحت ركام المباني، التي هدمت أثناء المعارك، وعزا البيان عدم انتشال الجثث إلى “عدم وجود إمكانيات”.

وأشار إلى أن هناك “جثثا محفوظة، منذ قرابة العام، في حاويات مبردة، بعد أخذ عينات الحمض النووي وقد تعطلت بعض الحاويات، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي”.

ولم يقدم البيان رقما محددا لعدد الجثث، خلاف كونها بـ”المئات”، ولا هوية الدول التي رفضت استلامها، ولا تقديرات حول الجثث التي لم تنتشل بعد.