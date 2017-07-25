بعد لقاء السراج وحفتر في باريس.. هذه بنود المبادرة الفرنسية لإنهاء القتال بليبيا

نشرت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بنود الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الفرقاء في ليبيا، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في باريس.

ويأتي الاتفاق عقب لقاء جمع ماكرون بكلّ من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي.

وفي ما يلي البنود الـ 10 الرئيسية الواردة بنصّ البيان المشترك للاتفاق:

1- حلّ الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيًا، ويمرّ عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيها جميع الليبيين، بما في ذلك المؤسسات والأمن والدولة العسكرية، المستعدّون للمشاركة بشكل سلمي.

كما تم الالتزام بتأمين عودة النازحين واللاجئين، وإقرار مسار العدالة الانتقالية والتعويض والعفو الوطني، وتطبيق المادة 34 المتعلقة بالترتيبات الأمنية للاتفاق السياسي الليبي الصخيرات.

2- يلتزم الموقعون بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لاترتبط بعمليات مكافحة “الإرهاب”، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي وللمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما يهدّد استقرار البلاد.

3- الالتزم ببناء دولة القانون في ليبيا، ذات سيادة، مدنية وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والانتقال السياسي السلمي، واحترام حقوق الإنسان، ولديها مؤسسات وطنية موحدة، على غرار البنك مركزي وشركة النفط الوطنية وهيئة الاستثمار الليبية. وتضمن هذه الدولة أمن المواطنين وسلامة أراضيها وسيادتها، فضلًا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، بما فيه صالح جميع الليبيين.

4- مصممون ،على الالتزام بدعم من العمل النزيه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ بتاريخ 17 ديمسبر/ كانون أول عام 2015 إتفاق الصخيرات”، وعلى مواصلة الحوار السياسي، استمرارًا للاجتماع المنعقد في أبو ظبي في 3 مايو/ آيار الماضي.

5- الالتزام ببذل كافة الجهود الممكنة لمواصلة عمل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، بما يضمن حوارًا سياسيًا شاملًا يشارك فيه مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة.

6- التعهد باستكمال النقاشات المنعقد بقصر “لاسيل سانت كلود” غرب باريس، واحترام البيان الصادر اليوم، لخلق ظروف مواتية من أجل عمل مجلس النواب ومجلس الدولة، واللجنة الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير لعقد انتخابات مقبلة.

7- الالتزام ببذل كافة الجهود المطلوبة لنزع سلاح المقاتلين، وإعادة دمج المسلحين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية الوطنية، وإعادة دمج الآخرين في الحياة المدنية الاعتيادية.

وسيتألف الجيش الليبي، وفقًا للاتفاق، من القوات العسكرية النظامية للدفاع عن الأراضي الليبية، بموجب ماتنص عليه المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي.

8- العمل على وضع خارطة طريق من شأنها ضمان أمن الأراضي الليبية وقواتها الدفاعية في مواجهة كافة التهديدات، وعمليات الاتجار بجميع أشكالها.

وتعد الخطة جزءًا من إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتنسيق مكافحة الإرهاب، وضمان السيطرة على تدفق المهاجرين من السواحل الليبية ، لتأمين وضبط الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

9- الالتزام رسميًا بالعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، اعتبارًا من اليوم، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة.

10 – مطالبة مجلس الأمن للأمم المتحدة بدعم المبادئ التوجيهية لهذا البيان، وإجرء المشاورات اللازمة مع مختلف الفاعلين الليبيين.

ووفق عدد من وسائل الإعلام المحلية، تمت صياغة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية عقب التشاور مع كل من مصر والمغرب والجزائر والإمارات.

يشار إلى أن أطراف النزاع الليبية وقعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة “غرفة نيابية استشارية”، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق “شرق”، باعتباره هيئة تشريعية.

لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرق ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع على الحكم ثلاث حكومات، اثنتان منها في طرابلس الغرب، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء “شرق”، والتابعة لمجلس النواب في طبرق.