واشنطن تحذّر: حزب الله يعدّ نفسه لشن حرب جديدة مع إسرائيل

حذرّت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التهديد الذي يُشكله حزب الله للشعب اللبناني.

وقالت إن “حزب الله يعدّ نفسه لشن الحرب، وعلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فعل المزيد لتجنب اشتعال حرب جديدة مع إسرائيل”.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمتها السفيرة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، والمنعقدة حاليًا بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأعربت المسؤولة الأمريكية عن “قلق واشنطن إزاء ما يجري حاليًا في القدس”، واعتبرت أنه “على جميع الأطراف العمل من أجل تخفيض التوتر، ونحن مستعدون لتقديم كل أشكال المساعدة لتحقيق ذلك”.

وأردفت: “وبالنسبة للأماكن المقدسة، فمن الضروري ضمان الوصول والأمن على حد سواء، وسأمتنع عن التعليق على هذه المسألة الحساسة على أمل أن تتغلب الحكمة على العواطف”.

ووجّهت “هيلي” انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي فيما يخص موقفه من الصراعات في الشرق الأوسط.

ومضت قائلة: “مجلس الأمن كثيرًا ما يجعل الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا مما هو عليه في الواقع، فهو يتحامل على إسرائيل، ويرفض أن يعترف أن أحد المصادر الرئيسة للصراع والقتل في الشرق الأوسط يتمثل في إيران وميليشياتها الشريكة، حزب الله اللبناني”.

وتابعت: “حزب الله منظمة إرهابية، وبتصريحاته هو مكرّس لتدمير إسرائيل، وهذا الحزب يسعى مع راعيه الإيراني إلى تدمير جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأوضحت أنه “للاطلاع على طبيعة حزب الله الحقيقية علينا ألا ننظر أبعد مما يقوم به نيابة عن الديكتاتور السوري (رئيس النظام بشار الأسد)، فهو يرسل رجاله إلى سوريا وهم المسؤولون عن بعض أكثر الحملات دموية”.

ونوهت إلى أنهم “يستعدون لشن حرب في المستقبل، وأن تكديس حزب الله غير المشروع للأسلحة يعرّض الشعب اللبناني لخطر كبير”.

وسيطر حزب الله، الاثنين، على نقاط استراتيجية في محيط بلدة عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وذلك في اليوم الرابع على التوالي، لتواصل المعارك بين حزب الله ومسلحين في محيط البلدة.

وأضافت: “أقل ما يتوقعه الشعب الأمريكي من مجلس الأمن هو الاعتراف بالتهديدات الواضحة أمامنا”.

وأردفت متسائلة:”كيف يمكنني أن أشرح للأمريكيين أن هناك منظمة إرهابية تعد رجالها وترساناتها للحرب، ولكن الأمم المتحدة ترفض حتى أن تشير إلى حزب الله بالاسم، وهذا يجب أن يتغير، وعلينا أن نُظهر لحزب الله أنه لا يستطيع أن يفلت بأسلحته غير المشروعة”.