بوتين والمالكي يبحثان تزويد العراق بدبابات روسية

ذكر مسؤول عسكري روسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي بحثا تزويد العراق بدبابات “تي-90” خلال اجتماع في سان بطرسبرغ اليوم الثلاثاء.

وكانت صحيفة “إزفستيا” الروسية نقلت عن الكرملين الأسبوع الماضي قوله، إن العراق وافق على شراء طلبية “كبيرة” من الدبابات التي تستخدم في الصراع السوري.

وأبلغ المحلل العسكري الروسي روسلان بوخوف الصحيفة أن الاتفاق قد يشمل عدة مئات من دبابات “تي-“،90 وإن قيمة العقد ربما تتجاوز مليار دولار.

وعندما سئل عما إذا كان الاتفاق قد خضع للبحث خلال الاجتماع قال ديمتري شوغاييف رئيس الخدمة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري الفني “لقد جرى التطرق إليه”.