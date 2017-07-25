وزير إسرائيلي يلمّح لحدوث انفراجة في قضية الجنود الأسرى لدى “حماس”

ألمح وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال تحقيق انفراجة بشأن قضية إعادة الجنود المحتجزين لدى حركة حماس بغزة، مؤكدًا ضرورة فعل أي شيء لاستعادتهم.

ودعا قرا لممارسة مزيد من الضغوطات على حركة “حماس” لإنهاء قضية الجنود المختطفين لديها، معربًا عن معارضته لأي خطوات تخرج “حماس” من أزماتها.

وقال قرا في مقابلة مع القناة العبرية السابعة: إن “هناك اتصالات ومباحثات بين عدة أطراف حول القضية، وإن تلك الجهات تتوسط بين إسرائيل وحماس من خلال اقتراحات”.

وكانت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، قد أعلنت في الثاني من نيسان/ أبريل 2016، أن في قبضتها 4 من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات.

وشددت على أن “أي معلومات حول الجنود الأربعة لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن”.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية وقدامى الأسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال برعاية مصرية استمرت 5 سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي تم أسره في صيف 2006، إلا أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال العشرات منهم في الضفة الغربية، ما اعتبرته الحركة خرقًا لشروط الصفقة.