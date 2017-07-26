وفاة مستشار الرئيس الجزائري لشؤون مكافحة الإرهاب‎

أعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة كمال رزاق بارة، مستشار الرئيس الجزائري للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكان “بارة” يشغل منصب مستشار الرئيس الجزائري للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ العام 2005.

وعرف بارة وهو محامٍ، خلال السنوات الماضية بمشاركاته الكثيرة في مؤتمرات محلية ودولية من خلال مداخلات تخص الوضع الأمني شمالي أفريقيا، خاصة منطقة الساحل الأفريقي ومسائل أخرى متعلقة بحقوق الإنسان.

وشغل الراحل أول منصب رسمي العام 1992 عندما عُين رئيسًا للمرصد الجزائري لحقوق الإنسان ثم مستشارًا لحقوق الإنسان لدى الرئيس السابق اليامين زروال (1994/1999) ورئيس بعثة لدى الاتحاد الأفريقي ثم سفيرًا للجزائر بطرابلس من 2001 إلى 2004.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحل غدًا الأربعاء، بمقبرة العائلة في الجزائر العاصمة.