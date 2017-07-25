حفتر يلتقي السراج في باريس برعاية ماكرون

يلتقي قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ظهر اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في باريس.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن اللقاء، الذي يجري تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر “لاسيل سان كلو” بضاحية باريس الغربية، دليل على أن الدبلوماسية الفرنسية تعمل في هذا الوقت بنجاح.

وذكرت أن مفاوضات بشق الأنفس سبقت عقد الاجتماع بين السراج وحفتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليبيا باتت أولوية إستراتيجية لماكرون مثل كثير من نظرائه الأوروبيين، باعتبار أن البلاد، وبعد 6 سنوات من الثورة المضادة لنظام العقيد معمر القذافي، تتجزأ إلى اقطاعيات في أيدي الميليشيات وشبكات التهريب.

وأضافت أن ذلك يشكل خطراً يزعزع الاستقرار الإقليمي، مع تضاعف أزمة الهجرة، بعد وصول نحو 93 الف لاجئ إلى إيطاليا منذ بداية العام، قادمين من ليبيا؛ ما يجعل إبرام اتفاق سياسي أكثر الحاحاً.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في “الإليزيه” قوله إن “الهدف هو تسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي ووقف الأعمال العدائية ضد أي هدف خارج نطاق مكافحة الإرهاب”.