أحدهم قتل بسبب تأخره عن الموعد.. أطباء العراق يضربون عن العمل احتجاجًا على اغتيال زملائهم (صور)

أضرب الأطباء في عموم محافظات العراق عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على مقتل عدد من زملائهم خلال الأيام الماضية، ضمن موجة اغتيالات شهدتها العاصمة بغداد.

واحتشد آلاف الأطباء في عموم المحافظات والمدن العراقية، لمدة ساعة واحدة، أمام مستشفياتهم ودوائرهم الصحية للمطالبة بمنع الاستهدافات المتكررة لهم وإنزال أشد العقوبات بمرتكبي الجرائم ضد الأطباء.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها، إن “على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من تلك الظاهرة التي بدأت تتسبب بهجرة الكثير من العقول إلى خارج البلاد للحفاظ على حياتهم، بعد مقتل العديد من زملائهم على يد جماعات مسلحة”.

وأَضافت النقابة أنها ستتخذ “إجراءات أخرى فاعلة في حال بقاء تلك الخروقات الأمنية في عموم مدن العراق”.

وشهدت الأيام الماضية مقتل عدد من الأطباء والعاملين في المجال الصحي على يد جماعات مسلحة مجهولة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، حيث قتل سائق إسعاف بعد وصوله إلى بيت إحدى المتوفيات، على يد أبنائها بداعي التأخير، فيما قتلت الطبيبة شذى السامرائي في منزلها وسط بغداد بعد طعنها بالسكاكين من قبل مجهولين وسرقة مجوهراتها وأموالها.

وتشكل العادات العشائرية والتهديدات جزءًا كبيرًا من المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الصحي، حيث تعرض الكثير منهم إلى الاعتداءات بعد أخطاء طبية أو عدم قدرتهم على إنقاذ حياة بعض المرضى، أو معالجة الحالات المستعصية، و خاصة في جنوب العراق حيث تسود العادات القبلية وانتشار السلاح غير المنضبط.