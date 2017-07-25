العراق يحشد قواته على تخوم قضاء “تلعفر” استعدادًا لتحريره

كشف مصدر أمني عراقي مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن بدء القوات العسكرية بإرسال حشود قرب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، استعدادًا لاقتحامه وتحريره من سيطرة تنظيم “داعش”.

وقال فهد عبدالله الطائي، النقيب في قيادة الجيش العراقي، إن “نحو 100 عربة عسكرية همر وناقلة جند وصلت فجر اليوم، وعلى متنها مئات الجنود إلى محيط منطقة بادوش والتي تبعد عن قضاء تلعفر 40 كيلومترًا، وأخذت بالتموضع هناك، وإقامة ثكنات عسكرية، ووحدات تدريب سريع”.

وأشار إلى أن “الهدف من هذه الخطوة، هو التحرك نحو قضاء تلعفر (60 كيلومترًا) غرب مدينة الموصل مركز المحافظة، وتحريره من سيطرة داعش”.

وعن ساعة الصفر لانطلاق عمليات التحرير، بيّن الطائي، أن “القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي هو من يحدد ساعة بدء العمليات، وفق تقارير مفصلة يتسلمها من القيادات الأمنية البرية الميدانية عن آخر الاستعدادات وجهوزية المقاتلين ووضع العدو”.

فيما أكد أن “المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن المعركة قد تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وتابع أن “الخطة العسكرية التي ستتبع بهذه المعركة مغايرة لخطة تحرير الجانب الشرقي والغربي لمدينة الموصل، والدور الأكبر في حسمها سيكون للقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي”.

تجدر الإشارة أن تنظيم “داعش” تمكن في الـ15 من حزيران/ يونيو 2014، من السيطرة على قضاء تلعفر، بعد انسحاب أغلب القوات العراقية المتمركزة فيه، ونزوح آلاف من السكان إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية.

وفي غربي الموصل، قال حيدر علي الشمري، الرائد في جهاز مكافحة الإرهاب، إن “فريق هندسة المتفجرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب فجر معملًا لتصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار والألغام، في طريق قرية بادوش، غرب الموصل”.

وأضاف الشمري أن “الفريق عثر أيضًا على مخزن لتصنيع العبوات الناسفة في حي التنك غربي الموصل، أثناء تفتيش المنازل خلال عمليات التطهير التي تنفذها في أحياء غربي الموصل”.

وتمكنت قوات “جهاز مكافحة الإرهاب” من تحرير حي التنك، قبل أكثر من شهرين بعد معارك شرسة خاضتها ضد “داعش”، فيما تولت قوات تابعة للفرقة الـ15 زمام مسك الأرض وحفظ الأمن فيها.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في العاشر من يوليو/ تموز الجاري، تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” بعد قرابة 9 أشهر من المعارك مع التنظيم الذي كان يسيطر على الموصل منذ العاشر من يونيو/ حزيران 2014.