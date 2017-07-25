الاحتلال الإسرائيلي يعتقل والدة منفذ عملية مستوطنة “حمليش”

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، ابتسام العبد والدة منفذ عملية مستوطنة حمليش، التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين الجمعة الماضي.

وقال شهود عيان، إن “قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، وفتشت عددا من المنازل”.

وأضاف الشهود لـ “الأناضول”، أن “القوة اعتقلت ابتسام العبد قبل انسحابها”، مشيرة إلى أن “الجيش أغلق مداخل البلدة بالسواتر الترابية لبضع ساعات”.

ومنذ السبت، يواصل الجيش الإسرائيلي حصار البلدة وغلق مداخلها، حيث تدور مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

والجمعة الماضي، نفذ الشاب عمر العبد عملية طعن داخل مستوطنة حمليش، القريبة من رام الله، أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.